رفع 115 طن مخلفات من شوارع أخميم وتحرير 10 محاضر إشغالات في البلينا

شنت الوحدة الحلية بمركز ومدينة أخميم في سوهاج، بإشراف حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وذلك في إطار تكثيف جهود المراكز والوحدات المحلية بمحافظة سوهاج لرفع الأتربة والمخلفات والارتقاء بمستوى جودة ونظافة الطرق والشوارع.

رفع 115 طن مواد صلبة وقمامة

وقام مجلش قروي نيدة التابع لمركز أخميم، بأعمال النظافة ورفع 90 طن مواد صلبة وقمامة من شوارع قرية نيدة والعزبة والعرب وعرب الأطاولة وشارع الترعة المردومة وآبار الوقف وآبار الملك وجزيرة محروس والصوامعة شرق، وذلك بإشراف ومتابعة فؤاد عبد اللطيف رئيس مجلس قروي قرية نيدة.

كما قام مجلس قروي الحواويش بأعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من طريق الطواحين وشارع المرشح وقرية الديابات، حيث تم رفع 25 طن مخلفات صلبة ومنزلية، بإشراف ومتابعة من خيري مختار أمين رئيس قرية الحواويش.

تحرير 10 محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بتحرير 10 محاضر إشغال طريق متنوعة للبائعة الجائلين بمنطقة السوق الحضاري وعدد من شوارع وطرق أخميم، وذلك بإشراف ومتابعة خالد الشمندي، نائب رئيس مركز أخميم.

وفي مركز البلينا، شنت إدارة التموين حملة استهدفت المخابز والأسواق بالمركز، وتم خلالها تحرير 7 محاضر لضبط لحوم وكبدة وسجق بلدي غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وشملت المخالفات المضبوطة والمحاضر، 4 محاضر جنح لإعدام سلع غذائية فاسدة ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي «لحوم وكبدة وسجق بلدي»، ومحضر نقص وزن خبز داخل مخبز بلدي، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعطاء بون صرف داخل مخبز بلدي ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل داخل مخبز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والتفتيش الدوري على المنتجات والسلع الغذائية والمخابز، وبالتعاون مع مباحث التموين بمحافظة سوهاج.