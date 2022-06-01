أسماء الضحايا في حادث الصف.. 4 وفيات و11 مصابا بسبب السرعة الزائدة

شهد طريق المنشي بمدينة الصف جنوب الجيزة، مساء الأربعاء، حادثًا مأسويًا بعدما اصطدم ميكروباص بسيارة ميني باص، ما أسفر عن وفاة السائق و3 من الركاب، وإصابة 11 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفى الصف المركزي، والمتوفين لمشرحة المستشفى، وتستعرض الوطن في السطور التالية أسماء الضحايا فى حادث الصف.

تفاصيل حادث الصف الأليم

لم يمر سوى دقائق معدودة على وقوع حادث الصف الأليم على طريق المنشي بمدينة الصف جنوب الجيزة، فور تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والتحريات، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، باصطدام سيارة ميكروباص وميني باص، ما أسفر عن وفاة سائق و3 من الركاب، وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيي السلام والبنك الأهلي.

بالتفاصيل.. أسماء الضحايا فى حادث الصف

أوضحت التحريات، أن سائق الميكروباص اختلت عجلة القيادة منه، ونتج عنه الحادث الذي شهده الطريق توفي كلا من «نعمة أحمد قنديل»، تبلغ من العمر 28 سنة، و«محمود محمد عبد العظيم رمضان»، و«مها بدوي مسعود» تبلغ من العمر 18عامًا، و«دينا توبة رمضان»، صاحبة الـ17 عامًا، وتم رفع آثار الحادث، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أهالي ضحايا حادث الصف: «الموت ليس له ميعاد ولا مكان»

منذ أن علم أهالي مدينة الصف بالحادث الأليم، هرولوا مسرعين تجاه السيارة الميكروباص، الذين شاهدوا الكثير بوجود عدد من الأشخاص مصابين يستغيثون لانقاذهم من بين حطام السارة، وتجمع الأهالي لانقاذهم، فيما أبلغوا غرفة النجدة التي حضرت، ونقلت المتوفين والمصابين.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الضحايا، بعد تسليم كل واحد على حدى لذويه، وتشييع جثامينهم في مقابر عائلتهم، ووصفوا الأهالي الحادث بالمفجع قائلين: «الموت ليس له ميعاد ولا مكان»