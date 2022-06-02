مصرع شخصين وإصابة طالب في 3 حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، حوادث متفرقة بمركز ساقلته، والمنشاة، وطهطا، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة طالب.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع شخصين، وإصابة طالب، في أماكن متفرقة.

إصابة طالب بجروح

واستقبل مستشفى ساقلته المركزي «أ. و. س. ب»، 18 عاما، طالب، يقيم بدائرة مركز ساقلته مصابا بجروح، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب، «ي. م. ع. ا. ف»، 18 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وإحداث إصابته، بسبب أولوية المرور بالطريق.

وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

مصرع مسن بطهطا

على جانب آخر، استقبل مستشفى طهطا العام، «ا. س. ا»، 83 عاما، بالمعاش، ويقيم بدائرة قسم مركز طهطا، مصابا بكدمة، وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة سوهاج، وتوفي عقب وصوله.

وأفاد «م. س. ا. س»، 68 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة مركز طهطا، بأنه أثناء عبور شقيقه المذكور الطريق أمام منزله، اصطدم بـه «لودر»، قيادة «ع. ع. خ. ع»، 22 عاما، سائق، ويقيم بدائرة مركز طهطا، ما أدى إلى إصابته ووفاته، واتهم سائق المعدة بالتسبب فـي الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد سائق المعدة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

مصرع عامل في المنشاة

وتبلغ لمركز المنشاة من المستشفى المركزي بوصول «م. ص. ش. ع»، 32 سنة، عامل، جثة هامدة، ويقيم بدائرة مركز جهينة.

وأفاد «م م م ش»، 28 سنة، مهندس بشركة «خاصة» دائرة المركز، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بأنه أثناء حفر المذكور بأحد المشاريع انهارت عليه كمية من الأتربة، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد نجل عمومته «ع. ر. ع. ع»، 23 سنة، سائق حفار بالمشروع ذاته، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.