رامي جمال يشوق جمهوره: «نازل بألبوم جديد وفيه حفلات جاية»

أعلن المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن حالة نشاط فني له خلال الفترة المقبلة.

وكتب رامي جمال قائلا: «الفترة الجاية الألبوم نازل إن شاء الله، وفي حفلات هعلن عنها إن شاء الله».

رامي جمال يعلن عن ألبومه الجديد

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، الانتهاء من تنفيذ ألبومه الجديد، وما زال يعمل على 3 أغنيات في انتظار وضع صوته عليهم، ليكون الألبوم جاهزا للطرح.

وعلق رامي جمال على ذلك، قائلا: «خلصت تنفيذ ألبومي، فاضل وضع صوتي على 3 أغاني ويتم تسليمه لشركتنا الغالية وبعدها تحديد خطه النزول».

ووجه «جمال» تساؤلا للجمهور، قائلا: «عاوزينه ألبوم على بعضه ولا مش مستعجلين وكل غنوة تنزل لوحدها».

أغنية من أول دقيقة

وحقق رامي جمال مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية من أول دقيقة، التي لحنا لإليسا وسعد لمجرد، وحققت ملايين المشاهدات، وتصدرت التريند العالمي.

واحتفل المطرب أول مايو الماضي، مع جمهوره، بتحقيق الأغنية المركز الـ3 عالميا في نسب الاستماع، ونشر تقرير المشاهدات العالمية وعلق عليه قائلا: «3 عالميا».

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه.. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه.. وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه.. ده من أول دقيقة حبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال.. بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال».