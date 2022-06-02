عاجل.. مصرع فتاتين غرقا في النيل بمنشأة القناطر بالجيزة

لقت فتاتين مصرعهما غرقا بنهر النيل بمنشاة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلاقية بلاغا من الأهالي عن غرق فتاتين من عائلة واحدة في النيل، بدائرة القسم.

وتواصل رجال المباحث تحرياتها وجمع المعلومات لمعرفة سبب سقوطهما في النيل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بعرضهما على الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.