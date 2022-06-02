نفاذ تذاكر حفل سيمون بساقية الصاوي قبل ساعات من انطلاقه

نفذت تذاكر حفل الفنانة سيمون، المقرر إحياءه اليوم على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ونشرت سيمون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «حفلة ساقية الصاوي يوم الخميس الساعة 7:30 كاملة العدد الحمد لله».

سيمون تروج لحفلها في ساقية الصاوي

وروجت سيمون منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» لحفلها، قائلة: «في انتظاركم الخميس 9 يونيو في ساقية الصاوي، نغني ونفرح، يلا قبل ما التذاكر تخلص عايزة أشوفكم، يلا بينا».

سيمون تطرح «الروح الفرفوشة»

وطرحت الفنانة سيمون في فبراير الماضي، أحدث أغانيها، التي عادت بها الوسط الفني، بعد غياب 15عاما، وهي «الروح الفرفوشة»، التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، ونالت إعجاب جمهورها، الذي اعتبرها عوده قوية مرة أخرى للساحة الغنائية.

أغنية «الروح الفرفوشة» من كلمات هشام قباري، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف الوسيمي.

كلمات أغنية الروح الفرفوشة

وتقول كلمات الأغنية:

أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشوشة

احضري فورا في الحال

بكفاية جروح ماهي مش ناقصة أصلها خالصة

وعاملة مخالصة ومحتاجة لترويق البال

أيوا زهقت وتعبت احترت عايزة أعمل لحياتي ريسترت

أفصل حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت

من حقي افرحلي شوية أصلي بجد اتخنقت