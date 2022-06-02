عضو العفو الرئاسي: نسعى لعودة المفصولين لوظائفهم ولسنا مختصين بالجنائي

وجه النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستجابته السريعة للجنة العفو الرئاسي وإصدار عفو عن المهندس يحيي حسين عبدالهادي مؤكدًا أن الاستجابة كانت سريعة وخلال عدة أيام وتم إنهاء الإجراءات وخرج «حسين»، وأصبح موجودا في بيته، مضيفا: «الرئيس يسعى بكل السبل لإنجاح لجنة العفو الرئاسي»، مؤكدًا أن اللجنة لم ترسل أسماء للعفو إلا واستجاب لها الرئيس مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل عملها دون قيود.

نسعى لعودة المفصولين لوظائفهم

وأشار الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن اللجنة لا يتوقف عملها على العفو الرئاسي ولكنها تسعى لعودة المعفو عنهم لوظائفهم وأعمالهم وكذلك عودة الطلاب المفصولين لجامعاتهم، مطالبًا كل الأطراف بالعمل لتنفيذ الدمج المجتمعي لهم.

وشدد «الخولي»، على أن اللجنة غير مختصة بطلب العفو عن أي متهمين في قضايا جنائية مشددًا على أن إطار عمل اللجنة هو قضايا الرأي وخرق قانون التظاهر ونشر الأخبار الكاذبة، مضيفًا: «بيحصل لبس عند بعض الناس بارسال بعض القضايا الجنائية والحقيقة دي مش محل نظر من اللجنة احنا كل القضايا اللي بننظرها هي قضايا ذات طبيعة خاصة بالرأي والتعبير زي خرق قانون التظاهر وزي نشر أخبار كاذبة وهذه هي القضايا التي ننظرها من زاوية قضايا الرأي» مؤكدًا عدم اختصاص اللجنة بالعفو عن المتهمين في قضايا جنائية.