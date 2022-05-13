حسام الخولي: متفائلون بالحوار الوطني.. وبنحط أسس لكل حاجة بالجمهورية الجديدة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحزب استقبل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني للأحزاب المصرية بترحاب كبير، لأن التوقيت جاء جيدا خاصة للوضع الداخلي، «إحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة، وبنبني وبنحط أسس لكل حاجة».

الخولي: الحزب تفهم وجود 3 ملفات أمام الرئاسة

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحزب تفهم وجود 3 ملفات أمام الرئاسة وهم بالترتيب الملف الأمني والاقتصادي والسياسي، «مكنتش أقدر أبدأ بالملف السياسي عموما وأنا معنديش أمن في بلدي، يبقي أنا كدة بعمل إيه».

الخولي: جزء كبير من اللي اتعمل في الاقتصاد كان لازم يتعمل

وفند: «بالنسبة للشق الاقتصادي فالحزب مقتنع أن جزء كبير من اللي اتعمل في الاقتصاد كان لازم يتعمل، ومكانش ينفع نيجي نتكلم ونقعد ونتحاور مع بعض في الاقتصاد وأحنا معندناش كهرباء، والملف السياسي كان مطلوب وكان تحت عين الرئيس زي ما قال».

وأوضح أن الحزب متفائل بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الحوار، فالأحزاب السياسية حدث بها الكثير من النضج السياسي بعدما شهدت البلاد ثورتين متعاقبتين، «شوفنا في الثورتين كل حاجة وجربنا فيهم حجات كتير أوي، حتى طرق الانتخابات بجميعها قد تم تجريبها».

وتابع: «قادة وشباب الأحزاب اتغيروا كتير أوي لو قعدت معاهم دلوقتي عن ما قبل الثورة الأولي، مفيش حد يقدر يطلب طلبات حتى في الاقتصاد بدون وعي، وكان بعد ثورة 25 يناير فيه طلبات فؤية كتير أوي، والكل كان متخيل أنها حاجة سهلة إني أطلب لأني اتحرمت فهلاقي».