الحكم على المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» في الشرابية بعد قليل

تنظر محكمة جنح الشرابية، المنعقدة في محكمة الأميرية، بعد قليل، جلسة الحكم على المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بشومة وسكين في الشرابية.

الحكم على المتهم بضرب زوجته

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «وليد. س. أ»، في 13 مايو الحالي، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، ضرب زوجته «ماري. م»، عمدا محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، مستخدما عصا خشبية «شومة، وسكين»، وهو ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها واشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

الاتهامات في القضية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم استخدم سكينا، وعصا خشبية شومة، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم بالتعدي على زوجته في منطقة الشرابية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له اتهاما بالتعدي بالضرب على زوجته وإحداث إصاباتها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وعصا خشبية «شومة».