توقيع عقد لإنشاء مسجد الهدى بمدينة دهب بتكلفة 12 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، مشيرا إلى أن هناك خطة تطوير للمدينة بدأ تنفيذها العام الماضي وتنتهي هذا العام، لتصبح أكثر جذبا للسياح بعد تزويدها بكل المرافق والخدمات المطلوبة.

وأضاف المحافظ، أن مشروعات تطوير المدينة تشمل على محاور عدة، أولها تطوير الممشى السياحي بالمدينة بطول 1.8 كيلو متر وعرض 15 مترا، والثاني إنشاء ميدان سياحي مثل سوهو سكوير في شرم الشيخ، إضافة إلي إقامة منارة إسلامية بالمدينة مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

تطوير مسجد الهدي

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مسجد الهدي هو أحد المشروعات المهمة بالمدينة، حيث يُجري تحويله إلي منارة إسلامية، موضحا أن المسجد مساحته 5000 متر مربع، وتم تطوير كل الشوارع المحيطة بالمكان والطريق المؤدي إليه.

وأضاف، أنه وقّع أمس عقد إنشاء مسجد الهدى بمدينة دهب بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث قام اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة بعرض الموقف على المحافظ وجرى إسناد التنفيذ إلى الهيئة العربية للتصنيع.

أضاف أن التكلفة الإجمالية التطوير والانشاء تبلغ حوالي 12 مليون جنيه، مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، مشيرا إلي أن مدة التنفيذ 10 أشهر منذ استلام الموقع تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع لما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الإنشاءات وما لديها من كوادر فنية في هذا المجال وفي إطار البروتوكول الثلاثي الموقع بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، والهيئة العربية للتصنيع.

السوق التجاري القديم

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه يجرى تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، والذي يعد من المعالم السياحية الشهيرة التي يقصدها السياح في كل وقت، وقال إن هناك مشروعا يجرى تنفيذه بالسوق وهو حي مصر القديمة، والذي يعد محاكاة لمناطق ومعالم مصر القديمة بالقاهرة.

وأشار إلى أن أعمال تطوير منطقة السوق القديم تشمل إنشاء منطقة مصر القديمة، شاملة المنطقة الترفيهية والمسرح البدوي والكافيتريات والمطاعم، مع الحفاظ على التراث والشكل المعماري لمسجد الصحابة.

وأضاف، أن جميع المشروعات التي تُجرى في شرم الشيخ حاليا، وعددها 25 مشروعا، سيتم الانتهاء منها قبل انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.