«جنوب سيناء» تعلن فتح باب التقديم لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فتح باب التقديم اليوم لتخريد السيارات القديمة، واستبدالها بأخرى جديدة، وفق البرتوكول الذي تم توقيعه، مشيرًا إلى أنه عقد لقاءً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أجل توفير دعم مادي لتنفيذ مبادرة المدينة الخضراء، لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة.

وكشف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، تخصيص مساحة 5 آلاف متر مربع في منطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال السيارات القديمة وتخريدها، مشيرًا إلى أنَّ هناك خطوات إيجابية تحققت على أرض الواقع، لاستكمال مشروع المدينة الخضراء، الذي تسعى القيادة السياسية الانتهاء منه، قبل انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

تفعيل مبادرة إحلال السيارات

أكّد محافظ جنوب سيناء تفعيل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي جرى الاتفاق عليها مع وزير المالية الأسبوع الماضي، موضحًا أنَّ المبادرة وصلت شرم الشيخ، لتغيير السيارات بكل أنواعها، سواء «ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص».

وأوضح أنَّ الاستبدال له شروط وضوابط، وُضعت لتحقيق مصلحة المواطن أولًا، ومدينة شرم الشيخ في المقام الثاني، لافتًا إلى أن المبادرة مقتصرة على سكان شرم الشيخ، وجميع السيارات العاملة بها فقط، لافتًا إلى أنه من أهم ضوابط تبديل السيارة، أن يكون مر على صنعها 20 سنة، وأن تكون رخصة السيارة باسم صاحبها، منذ سنتين أو أكثر.

ولفت إلى أن مبادرة الإحلال تقدم مزايا عدة أبرزها، أقل سعر فائدة، وأطول فترة سداد، بالإضافة إلى أن سعر السيارة يكون شاملًا تركيب أسطوانة الغاز، ويمكن للمواطنين التسجيل من خلال الدخول على موقع المبادرة www.gogreenmasr.com وتسجل بياناتهم.

تحويل السيارات بالغاز الطبيعي بالمجان

وكشف أنَّ نسبة تحويل السيارات للعمل بالغاظ الطبيعي في شرم الشيخ، وصلت إلى 97%، موضحًا أنَّ تحويل السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعي بالمجان للسيارات في شرم الشيخ بجميع أنواعها وبالمجان مع ضمان لمدة عام.

وأشار إلى أنَّ هناك 8 محطات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لشحن السيارات في إطار استعداد المحافظة لاستضافة لمؤتمر المناخ «cop27» في نوفمبر المقبل.