الصحة العالمية: كورونا يتفاقم في كوريا الشمالية بعكس الأرقام الرسمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أزمة كورونا تتفاقم في كوريا الشمالية، خلافا لما تورده التقارير الرسمية هناك، مشيرة إلى أن وضع كورونا في كوريا الشمالية، يزداد سوءا والسلطات منغلقة، حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل.

نأسف لعدم تمكننا من التوصل لبيانات كورونا في كوريا الشمالية

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لعدم تمكنها من التوصل لبيانات انتشار كورونا في كوريا الشمالية، وذلك حسبما نقلت العربية عن المنظمة الدولية.

وكانت الصين قد عرضت المساعدة على كوريا الشمالية، وذكرت أنباء أن طائرات صينية حملت مساعدات طبية لكوريا الشمالية لمساعدتها على مواجهة كورونا.

روسيا تعرض المساعدة على كوريا الشمالية لمكافحة كورونا

وفي السياق ذاته، أكدت روسيا، في وقت سابق، اليوم، استعدادها لتقديم أي مساعدة لكوريا الشمالية لمكافحة فيروس كورونا، من خلال إرسال اللقاحات المضادة للفيروس والأدوية وأجهزة الاختبار، بالإضافة إلى المتخصصين لمواجهة تفشي الفيروس.