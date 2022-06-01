توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهار ولطيف ليلا

أعلنت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من الخميس 2 يونيو وحتى السبت 4 يونيو ، مشيرة إلى استمرار الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد، حيث تشهد البلاد طقس حارا، خلال ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والقاهرة الكبري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية والغربية ، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت أنه خلال بداية فترات الليل، يسود طقس لطيفا بداية من محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.