درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2-6-2022 على مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد، حسب درجات الحرارة المسجلة اليوم الخميس الموافق 2-6-2022 وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها قبل قليل، ان الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، فى حين يسود طقس حار على محافظات جنوب سيناء، والقاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري،ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، 35 درجة على كل من محافظات القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، 28 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، 35 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، 35 درجة على محافظات شمال الصعيد، 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الارصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية، على مدن جنوب سيناء، وذلك بشكل متقطع على مدار اليوم، كما تعود الشبورة المائية للتكون فى الصباح الباكر، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، والاماكن الصحراوية، كما أشارت إلى أن الانخفاض فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل، يكون بين 10-15 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية وبشكل متفاوت،حيب محافظات شمال البلاد ومصر الوسطى وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 35-21

الأسكندرية29-20

وادي النطرون35-20

طنطا34-20

شبين الكوم35-20

دمنهور30-20

بلطيم29-19

مطروح27-20

السلوم29-19

سيوة36-19

بورسعيد29-20

دمياط28-21

الزقازيق36-21

المنصورة34-20

الإسماعيلية36-20

السويس35-20

العريش30-19

رفح29-19

رأس سدر33-21

نخل32-15

نويبع36-23

طابا35-22

كاترين30-14

الطور32-23

شرم الشيخ35-27

الغردقة34-26

مرسى علم35-25

الفيوم35-23

بني سويف35-22

المنيا35-22

أسيوط35-23

سوهاج36-24

قنا35-25

الأقصر38-25

أسوان39-26

إدفو42-24

أبو سمبل41-26

الوادي الجديد38-26

شلاتين35-26

أبو رماد34-25

حلايب30-23

راس حدربة29-22