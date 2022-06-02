بولندا توجه إنذارا نهائيا للاجئين الأوكرانيين: ابحثوا عن عمل

أصدرت وزارة الداخلية البولندية، قراراً بوقف صرف بدل الإعانة اليومي الذي يقدم إلى جميع اللاجئين الأوكرانيين، مع استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات اللواتي لديهن عدداً من الأطفال، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

وقف الاعانات

ونشرت صحيفة «رجيشبوسبوليتا» المعنية بنشر أخبارأوروبا الشرقية، بيانا صادرا عن بافل شيفرناكر، نائب وزير الداخلية البولندي، وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، الذي أعلن وقف بدل الإعانات اليومية للاجئين الأوكرانيين على أن يتم العمل به من بداية يوليو المقبل.

وأرجعت السلطات البولندية السبب وراء اتخاذ هذه القرارات إلى تحفيز اللاجئين على الانخراط في دورة العمل وتلبية احتياجاتهم بشكل شخصي دون الاعتماد على الدعم الحكومي.

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد صرح في وقت سابق عن آسفه لإجبار وارسو وبودابست على التعامل مع تدفق اللاجئين دون حصول على أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي.

3 مليون لاجئ في بولندا

ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا حتى منتصف الشهر الجاري 3 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العملية، هربوا من الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير الماضي، ودخلت شهرها الرابع، إذ خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً قيام بلاده بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي عدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية، وأن الرئيس الروسي وحده هو من يحدد الأمر، حتى خرج « بوتين» معلناً أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تنتهي إلا بانتهاء الهدف منها.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، العديد مجموعة من العقوبات السياسية والاقتصادية على روسيا كان أبرزها تجميد الأصول والأموال الروسية في دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ردت عليه روسيا بعقوبات مماثلة، كان أبرزها تسديد مستحقات الغاز الروسي باستخدام العملة الوطنية المحلية الروبل.