الاتحاد الأوروبي: العقوبات لا تؤدي إلى نتائج حالية وتؤثر على المدى البعيد

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنّ العقوبات لا تؤدي إلى نتائج آنية لكن نتوقع منها تأثيرا على المديين المتوسط والبعيد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تراجع نفوذ روسيا

ويشار إلى أنّه من المتوقع أن يتراجع نفوذ روسيا في جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، إذ يعاني اقتصادها من صدمات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفقًا للخبراء.

ويذكر أنّ روسيا تمتعت بنفوذ طويل على دول المنطقة الخمس - أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان - بسبب اعتمادها على تحويلات العمال المهاجرين العاملين في روسيا، كما تقول جينيفر بريك مورتازاشفيلي، رئيسة مركز الحوكمة والأسواق في جامعة بيتسبرغ.