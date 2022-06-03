أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 3-6-2022

مع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل شريحة كبيرة من المواطنين، شراء الفاكهة المرتبطة بموسم الصيف، وهي كثيرة ومتنوعة، إذ أنها تمد الجسم بالكثير من السوائل التي تساعده على مواجهة الحرارة الشديدة، وبناء على هذا يأتى البحث عن أسعار الفاكهة اليوم على قائمة أولويات ربات البيوت.

وفي السطور التالية، يستعرض بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو في السوق المحلية وسوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- بلغ سعر التفاح البلدي نحو 30-25 جنيهًا.

- سعر الباباظ الأخضر 19 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- بلغ سعر الكنتالوب 7 جنيهات.

- سعر الكمثرى الكوشي 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البطيخ 5 جنيهات.

-سعر كيلو «الحرنكش» بسعر 15-20 جنيهًا.

- برتقال بسرة تروح بين 5 إلى 11 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي بـ30 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

- تروح سعر مشمش عمار بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر مشمش سويسي بين 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر مشمش فيومي بين 6 إلى 9 جنيهات.

- بلغ سعر الكنتالوب بين 3.5 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الخوخ البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

- سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- سعر التفاح المصري بين 5 و11 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- البرتقال الصيفي بين 2 و4 جنيهات.

- جريب فروت بين 3 و4 جنيهات.

- سعر عنب بناتي أصفر بين 10 - 14 جنيهًا.

- سعرعنب بناتي أحمر من 10 - 14 جنيهًا.

- سعر كيلو برقوق سكري من 8 إلى 12 جنيهًا.

- سعر كيلو بشملة من 8 إلى 12 جنيهًا.