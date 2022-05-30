أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 30-5-2022 في الأسواق المحلية

الخوخ والبطيخ والبرتقال واليوسفي من الفاكهة الصيفية، التي يحرص الأفراد على تناولها يوميا كونها موسمية، لهذا تبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، إذ تعتبر من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين.

واليوم الإثنين 30 مايو نعرض أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور، حيث شهدت تفاوتًا ربما يرجع إلى التغليف والشركة الموردة، وجاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- بطيخ وزن كيلو 5 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 43 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة بين 5 إلى 11 جنيها.

- الكيوي بـ38 جنيها للكيلو.

- حبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيها.

- سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا، والتفاح الأحمر 46 جنيها، والبلدي بسعر 46 جنيها.

- باباظ أخضر 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كنتالوب بسعر 7 جنيهات.

- كمثرى كوشي بسعر 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفض سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، مع العلم بأنّ الأسعار هي للجملة والكميات الكبيرة، وجاءت كما يلي:

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- الجوافة بين 6 و18 جنيهات.

- كنتالوب بين 2.5 و 4.5 جنيه.

- شمام بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه، والنكترين بلدي بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 7 إلى 13 جنيها.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 13 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا في متوسط سعر الحبة الواحدة.

- البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 7 إلى 11 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيها.

- البرقوق هوليو بين 25 و35 جنيهًا، وبرقوق ياباني من 10 إلى 25 جنيها، برقوق سكري من 15 إلى 20 جنيها، وبرقوق إنجليزي بين 10 إلى 22 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار بين 8 و12 جنيها، ومشمش سويسي بين 6 إلى 9 جنيهات، مشمش فيومي بين 6 إلى 9 جنيهات.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.