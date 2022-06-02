أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 2-6-2022

تبحث كثيرات من ربات البيوت عن أسعار الفاكهة في السوق المحلية، باعتبارها من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والماء الذي يجعل الجسم يقاوم درجات حرارة الطقس المرتفعة.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة في بداية اليوم في السوق المحلية وسوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا.

- بلغ سعر التفاح الأحمر نحو 46 جنيهًا.

- بلغ سعر التفاح البلدي نحو 46 جنيهًا.

- باباظ أخضر 19 جنيهًا للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كنتالوب بسعر 7 جنيهات.

- كمثرى كوشي بسعر 70 جنيهًا.

- بطيخ وزن كيلو 5 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 43 جنيهًا.

-توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيهًا.

- برتقال بسرة بين 5 إلى 11 جنيهًا.

- الكيوي بـ38 جنيهًا للكيلو.

- حبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واستقر سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، وجاءت كما يلي:

- مشمش عمار بين 7 و11 جنيهًا.

مشمش سويسي بين 5 إلى 8 جنيهات.

مشمش فيومي بين 6 إلى 9 جنيهات.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي بـ 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

- أفوكاتو بسعر 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

- الجوافة بين 11 و14 جنيهًا.

- كنتالوب بين 3.5 و5 جنيهات.

- شمام بين 3 و4 جنيهات.

- الخوخ البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والنكترين بلدي بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 5 و11 جنيهًا.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 12 و40 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا في متوسط سعر الحبة الواحدة.

- البرتقال الصيفي بين 2 و4 جنيهات.

- جريب فروت بين 3 و4 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 10 إلى 14 جنيهًا، وعنب بناتي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

- البرقوق هوليو بين 20 و25 جنيهًا.

برقوق ياباني من 10 إلى 14 جنيهًا.

برقوق سكري من 8 إلى 12 جنيهًا.

برقوق إنجليزي بين 9 و11 جنيهًا.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيهًا.