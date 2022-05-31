أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في الأسواق المحلية

يهتم الناس بالخوخ والجوافة والمانجو والعنب وغيرها من الفواكه ويحرصون على تناولها مع كثرتها في فصل الصيف، لذا يبحث الناس عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية.

نعرض أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور، وجاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- بطيخ وزن كيلو 5 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 43 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة بين 5 إلى 11 جنيها.

- الكيوي بـ38 جنيها للكيلو.

- حبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيها.

- سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا.

بلغ سعر التفاح الأحمر نحو 46 جنيها.

وبلغ سعر التفاح البلدي نحو 46 جنيها.

- باباظ أخضر 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كنتالوب بسعر 7 جنيهات.

- كمثرى كوشي بسعر 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفض سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، وجاءت كما يلي:

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- الجوافة بين 6 و18 جنيهات.

- كنتالوب بين 2.5 و 4.5 جنيه.

- شمام بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه، والنكترين بلدي بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 7 إلى 13 جنيها.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 13 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا في متوسط سعر الحبة الواحدة.

- البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 7 إلى 11 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيها.

- البرقوق هوليو بين 25 و35 جنيهًا.

برقوق ياباني من 10 إلى 25 جنيها.

برقوق سكري من 15 إلى 20 جنيها.

برقوق إنجليزي بين 10 إلى 22 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار بين 8 و12 جنيها.

مشمش سويسي بين 6 إلى 9 جنيهات؟

مشمش فيومي بين 6 إلى 9 جنيهات.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.