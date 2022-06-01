أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022

في بداية اليوم، يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الفاكهة في السوق المحلي، إذ إنّها من الأطعمة التي تحرص الأمهات على وجودها في الوجبات المختلفة، نظرا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن.

وفيما يلي نعرض أسعار الفاكهة في السوق المحلي وسوق العبور، حيث استقرت معظم الأصناف، مع تحرك طفيف لبعض الأنواع، مثل المشمش والتفاح، حيث انخفضا كلاهما بنحو جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- بطيخ وزن كيلو 5 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 43 جنيها.

-توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برتقال بسرة بين 5 إلى 11 جنيها.

- الكيوي بـ38 جنيها للكيلو.

- حبة أناناس ذهبي بنحو 50 جنيها.

- سعر التفاح الأخضر المستورد 85 جنيهًا.

- بلغ سعر التفاح الأحمر نحو 46 جنيها.

- بلغ سعر التفاح البلدي نحو 46 جنيها.

- باباظ أخضر 19 جنيها للكيلو.

- جريب فروت بسعر 9 جنيهات.

- كنتالوب بسعر 7 جنيهات.

- كمثرى كوشي بسعر 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفض سعر معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور بشكل طفيف، وجاءت كما يلي:

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا في متوسط سعر الحبة الواحدة.

- البرتقال الصيفي بين 2 إلى 4 جنيهات.

- جريب فروت بين 3 إلى 4 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 10 إلى 14 جنيها، وعنب بناتي أحمر من 10 إلى 14 جنيها.

- البرقوق هوليو بين 20 و25 جنيهًا.

برقوق ياباني من 10 إلى 14 جنيها.

برقوق سكري من 8 إلى 12 جنيها.

برقوق إنجليزي بين 9 إلى 11 جنيها.

- بشملة من 8 إلى 12 جنيها.

- مشمش عمار بين 7 و11 جنيها.

مشمش سويسي بين 5 إلى 8 جنيهات

مشمش فيومي بين 6 إلى 9 جنيهات.

- كمثرى مستوردة بنحو 25 جنيها.

- الكيوي بسعر الكيلو 19.5 جنيه.

- باباظ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

- أفوكاتو بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد.

- الجوافة بين 11 و14 جنيهات.

- كنتالوب بين 3.5 و 5 جنيهات.

- شمام بين 3 إلى 4 جنيهات.

- الخوخ البلدي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والنكترين بلدي بين 4 و7 جنيهات.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، المصري بين 5 إلى 11 جنيها.

- وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 8 و10 كيلو بين 12 و40 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.