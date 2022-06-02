ماذا يفعل مريض السكر حال إصابته بفيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها موجه لمرضى السكر، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في حال إصابة مريض السكر بفيروس كورونا يجب الاتصال على الخط الساخن 105، والتواصل المستمر مع الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لافتة إلى ضرورة عمل تحليل للسكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية.

اتباع البروتكول العلاجي المناسب للحالة

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه لابد من الاهتمام بالطعام الصحي وشرب المياه والنوم جيدا قدر المستطاع واتباع البروتكول العلاجي المناسب للحالة، وفقما يقره الطبيب المشرف على الحالة، محذرة من استخدام أي أنواع من الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب أو التعامل بعشوائية مع البروتوكول العلاجي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر للحصول على اللقاح، وأكدت الوزارة أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، ويجب الحصول على اللقاح لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضافت الوزارة أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لهم يتم إعطاؤها بعد مرور 3 أشهر فقط، ولكن باقي الفئات يتم الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعتين من اللقاح.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية لهم كارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والرغبة في الراحة، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.