الظهور الأول لجوني ديب بعد الحكم لصالحه.. يحتفل مع أصدقائه

ظهر النجم الأمريكي جوني ديب للمرة الأولى، بعد الحكم القضائي لصالحه ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بتهمة التشهير، وهو برفقة عازف الجيتار جيف بيك ونجم موسيقى الروك البريطاني سام فيندر في إحدى الحانات بمدينة نيوكاسل الإنجليزية، وحرص على التقاط الصور مع عدد من الجمهور، حيث كان يتواجد الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة بسبب مشاركته في جولة فنية مع أسطورة الجيتار جيف بيك، وفقا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل».

فاز جوني ديب بقضية التشهير ضد آمبر هيرد، بعد أن قضت هيئة المحلفين بأنه تعرض للتشهير ومنحته تعويضا يبلغ 15 مليون دولار، ومنحت هيرد 2 مليون دولار كتعويضات من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى إليها في الدعوى المضادة ضد زوجها السابق.

جوني ديب بعد الحكم لصالحه في قضية التشهير: عادت لي حياتي بعد 6 سنوات

وقال النجم الأمريكي في بيان صحفي، أمس، إن حياته عادت مرة أخرى، متابعا: «من ست سنوات، كانت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين إلي وأيضًا حياة الأشخاص الذين أيدوا وآمنوا بي لسنوات عديدة تغيرت إلى الأبد.. والآن بعد ست سنوات أعادت لي هيئة المحلفين حياتي من جديد، أنا في شدة الامتنان والعرفان»، مضيفا: «اليوم أنا في سلام لأني شعرت أخيرا أني قلت كلمتي وقصتي».

آمبر هيرد بعد الحكم ضدها بالتشهير: خيبة أمل تفوق الكلمات

وقالت أمبر هيرد في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق».

وأضافت: «أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات، إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة، إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد».