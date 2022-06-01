أول تعليق من أمبر هيرد على الحكم فى قضية جوني ديب: «نكسة للنساء»

هذه «نكسة للنساء»، كان أول تعليق من أمبر هيرد على الحكم عليها بغرامة 15 مليون دولار في قضية جوني ديب زوجها السابق، وقالت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا في تصريح لصحيفة «Us Weekly»، إن خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تتجاوز الكلمات.

وجاء فى أول تعليق من أمبر هيرد، على الحكم في قضية جونى ديب: «أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كاف للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتناسبة لزوجي السابق».

غرامة 15 مليون دولار لصالح جوني ديب

صُدمت أمبر هيرد بعد أن حصل جوني ديب على 15 مليون دولار في قضية تشهير ضدها.

وأضافت أمبر هيرد: «أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات، إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة».

وقضت هيئة محلفين، بغرامة إجمالية 15 مليون دولار لصالح جوني ديب 58 عاما، الأربعاء، وطالبت هيرد بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات، و5 ملايين دولار تعويضات عقابية.

وجادلت هيرد في بيانها «إنه يبطل فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد، أعتقد أن محامي جوني نجحوا في إقناع هيئة المحلفين بالتغاضي عن القضية الرئيسية المتعلقة بحرية التعبير، وتجاهل الأدلة التي كانت حاسمة للغاية، لدرجة أننا فزنا بها في المملكة المتحدة».

واختتمت: «أنا حزينة لأنني فقدت هذه القضية، لكنني ما زلت حزينه لأنه يبدو أنني فقدت حقًا اعتقادى أنى كأمريكية التحدث بحرية وانفتاح».

وقال جوني ديب الذي لم يمثل أمام المحكمة الأربعاء، في بيان لصحيفة Us Weekly عبر المتحدث باسمه إنه «يشعر بالتواضع»، بعد أن علم أن هيئة المحلفين حكمت لصالحه.

وأضاف فى البيان: «منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة.. قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي، ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي.. أشعر بالسلام، لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا».

جوني ديب وأمبر هيرد تزوجا فى 2015

عقد هيرد وديب قرانهما في عام 2015، بعد لقائهما في عام 2009، وانفصلا بعد أقل من عامين، وبعد الانتهاء من طلاقهما، كتبت هيرد مقالة افتتاحية لصحيفة واشنطن بوست في عام 2018، تفصّل فيها بقاءها المزعوم من سوء المعاملة، لكنها مع ذلك، لم تذكر اسم ديب في أي مكان في القصة.

رفع ديب دعوى تشهير ضد هيرد، مدعيا أن مقالها شوه سمعته الطيبة، وكلفه فرصا وظيفية وتواجه ديب وهيرد في المحكمة ابتداء من أبريل، وانتهت القضية اليوم.