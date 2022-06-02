نجوم الفن يهنئون جوني ديب بعد الحكم لصالحه: «ألف مبروك يا قلب أخوك»

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة جوني ديب، بعد الحكم لصالحه في قضيته مع إمبر هيرد، وتحولت صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى كلمات دعم ممزوجة بالكوميديا.

وعلق الفنان أحمد حاتم، عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «ظهر الحق.. جوني ديب».

ونشر الفنان تيم الحسن عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة تجمعة بجوني ديب، وعلق عليها قائلا: «مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح».

محمد دياب: ألف مبروك لزميلي العزيز جوني ديب

وعلق الفنان محمد دياب أيضا، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلا: «ألف مبروك لزميلي العزيز جوني ديب.. ألف مبروك يا قلب أخوك».

اما المطرب مصطفى حجاج فعلق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بنشر مقطع مع أغنيته «ياباي»، وعلق قائلا: «حال جوني ديب دلوقتي».

أزمة جون ديب

بدأت أزمة جوني ديب منذ عام 2016، عندما حاولت إمبر هيرد تشوية سمعته في أثناء زواجهما، وطلبت الطلاق قائلة إنه كان يعنفها وشهرت به وانفصلا في 2016، لتعود مره أخري بالتشهير به في مقال ضد العنف الأسري عام 2018، لكنها لم تذكر اسمه في المقال.

قرر جوني ديب رفع دعوة قضائية بالتشهير به، وطالب بتعويض قدرة 50 مليون دولار، لترد إمبر هي الأخرى برفع دعوه قضائية ضده، مطالبة بتعويض 100 مليون دولار، بسبب التشهير أيضا.

وبعد صراع اشهر طويلة في المحاكم، انتصر جوني ديب، وجاء الحكم لصالحه في القضية، وحكم له بتعويض منها قدره 15 مليون دولار.

أما إمبر فقد حصلت على تعويض 2 مليون دولار، مع فرض عقوبة عليها بأن تتبرع بالتعويض للمراكز الخيرية ومركز الأطفال الذي كانت وعدت عام 2016 بالتربع لها، بعد تسوية قضية الطلاق، خاصة أنها حصلت وقتها على مبلغ قدره 7 ملايين دولار، ولم تتبرع آنذاك إلا بـ350 ألف دولار فقط.