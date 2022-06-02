«تعليم القاهرة»: رصد 5 حالات غش باستخدام المحمول في امتحانات الدبلومات

أعلنت غرفة عمليات الدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة، أن 50448 طالبا وطالبة من طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أدوا أمس، امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه «صناعي، تجاري، فندقي، مهني» في 216 لجنة في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة المزدوج والجدارات والدمج والمواد تجارية لطلبة التعليم الفندقي والمواد فنية لطلبة التعليم الفني الصناعي 3/5 سنوات.

رصد 5 حالات غش ورقي باستخدام الموبيل

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان لها إن طلبة التكنولوجيا التطبيقية أدوا الامتحان في مادة تاريخ مصر وطلبة الإعداد المهني في مادة الرسم الفني هذا ولم ترد أية شكاوى من المواد التي امتحنها الطلاب حتى الآن.

تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجارٍ التحقيق

وأكدت غرفة العمليات بمديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم رصد 5 حالات غش ورقي وباستخدام الموبيل بإدارة حدائق القبة وجارٍ تتبع حالات الغش.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، وتم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجارٍ التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقية الغشاشين والمقصرين وستستمر الغرفة بتتبع الغشاشين ومحاسبة المسؤولين.