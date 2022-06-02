«التعليم»: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل

انتهت مدارس المرحلة الثانوية من تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والتي عقدت خلال فترة الامتحانات الإلكترونية، تزامنا مع تصحيح الامتحانات البديلة التي عقدت للطلاب المتعثرين الذين واجهتهم مشكلات تقنية على أجهزة التابلت.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ليست مركزية

ولا تزال نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، هي الشغل الشاغل للطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعلانها في شكل درجات وليس تقديرات أو ألوان، وتعلن في المدارس وليس مركزية.

وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه من المرجح البدء في إعلان النتيجة في المدارس اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل وعلى وجه التحديد يوم 6 يونيو الجاري، حتى يتثنى للمدارس والوزارة الانتهاء من رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات الورقية والإلكترونية.

الامتحانات البديلة سارت بصورة منتظمة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الورقية التي اشتملت على الأسئلة المقالية والمقدرة بنسبة 30% من الدرجات المخصصة للامتحانات، وبدأت المدارس تصحيح الامتحانات البديلة التي عقدت ورقياً لكن بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين بنسبة 70% من الدرجة المخصصة للامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن الامتحانات البديلة سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجاءت الورقة الامتحانية موافقة للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو حتى جودة طباعة الورق.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الشعبة الأدبية والتي نصت على أن تكون درجة السؤال الاختيار من متعدد أي الـ «MCQ» درجة واحدة فقط لكل نقطة، أما درجة السؤال اختيار إجابتين صحيحتين تقدر بدرجتين للسؤال الواحد.