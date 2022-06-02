«التعليم» تعلن تفاصيل نظام التقييم بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الدراسة والتقييم بالمدارس التي تطبق البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات الفنية نظام الـ3 سنوات المطلوبة بسوق العمل، مشيرة إلى أن منهج Curriculum عبارة عن وحدات دراسية، تغطي كل وحدة مجموعة جدارات معينة.

نظام التقييم بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات

وكشفت وزارة التربية والتعليم نظام التقييم، عن المدارس التي تطبق البرامج الدراسية، وفق منهجية الجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل، كالتالي:

- التقييم Assessment يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريا.

- التقييم النهائي: في الدبلوم سيجرى تقييم ملفات أدلة الطالب من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج.

- يوجد نظام جودة (للتحقق Verification ) التقييم الداخلي والخارجي.

الشهادات التي يحصل عليها الطالب بنظام الجدارات

وبالنسبة للشهادات التي يحصل عليها الطالب بالمدارس التي تطبق البرامج الدراسية، وفق منهجية الجدارات الفنية هي:

- شهادة دبلوم يمنح الطالب الذي أتم بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج، واجتازالتقييم النهائي للبرنامج شهادة الدبلوم يمكن التنسيق بها بالجامعات.

- شهادة جدارة يمنح الطالب شهادة جدارات تشمل جميع الجدارات التي اجتازها بالبرنامج الدراسي يمكن الالتحاق بها بسوق العمل.

إعداد المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بيان إحصاء بأعداد المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية ،وهي كالتالي:-

التعليم الصناعي: إجمالي مزدوج 17 مدرسة، إجمالي فني 258 مدرسة، كلي مدارس 275.

التعليم الزراعي: إجمالي مزدوج 4 مدارس، إجمالي فني 81 مدرسة، كلي مدارس 85.

التعليم التجاري: إجمالي مزدوج 1 مدرسة، إجمالي فني 67 مدرسة، كلي مدارس 68.

التعليم الفندقي: إجمالي مزدوج 2 مدرسة، إجمالي فني 29 مدرسة، كلي مدارس 31.