رابط سريع لنتيجة الإعدادية 2022 في سوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة سوهاج، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويحرص الجميع على الحصول عليها سريعا، وخلال الساعات القليلة الماضية زادت عمليات البحث عن رابط سريع نتيجة الإعدادية 2022 سوهاج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك لتحديد مستقبل أبنائهم الطلبة من حيث اختيار المرحلة التالية للإعدادية سواء التعليم الثانوي العام أو بائله الأخرى في المحافظة.

رابط سريع نتيجة الإعدادية 2022 سوهاج

وتقدم «الوطن» في ظل الخدمات التي قدمها لقرائها، رابط سريع نتيجة الإعدادية 2022 سوهاج للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، والتي تم اعتمادها صباح اليوم بنسبة نجاح 71% لمجموع الفصلين الأول والثاني.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة سوهاج يمكن الدخول على الرابط اضغط هـنـا.

كيفية استخدام رابط سريع نتيجة الإعدادية 2022 سوهاج

ولاستخدام رابط سريع نتيجة الإعدادية 2022 سوهاج، يتم النقر على الرابط واختيار اسم المحافظة، ثم كتابة الاسم ثلاثي ورقم الجلوس، وانتظار ظهور النتيجة باسم المدرسة والمجموع وبيانات الطالب كاملة.

نسبة نجاح 71% للشهادة الإعدادية بسوهاج

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج هذا العام بلغ 90 ألفا و844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا و234 طالبا وطالبة للامتحانات، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر، 63 ألفا و774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.