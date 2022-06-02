طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة في مهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية المشاركين في مهرجان إبداع العاشر 2022 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي جاء بمشاركة 153 من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية لحصولهم على مراكز متقدمة.

مراكز طلاب جامعة الإسكندرية في مسابقة إبداع

وأوضح «قنصوة» في بيان اليوم، أن الجامعة حصدت المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية «ROV» بمشروع غواصة آلية مخصصة للحفاظ على الحياة البحرية والحياة المحيطة، والمركز الأول في مجال الترنيم الفردي، كما حصدت جامعة الإسكندرية المركز الثاني فى مجال الابتكارات العلمية «إنترنت الأشياء والذكاء الأصطناعي مشروع نظام تقاطر الشاحنات»، والمركز الثاني في الغناء الجماعي والدوري الثقافي والمراسل غير المتخصص.

أكبر مهرجان في الوطن العربي بالمجالات الثقافية

وأشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعد أكبر مهرجان فى الوطن العربي في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب المؤسسات التعليمية المختلفة، وشارك فيه لجان تحكيم تتكون من كبار الفنانين والأدباء وأساتذة الجامعات المتخصصين.

دعم الأنشطة الطلابية في كافة التخصصات

وأكد «نبيل»، أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية في كافة التخصصات وتشجيع أبنائها للمشاركة في جميع الفعاليات المحلية، والإقليمية لتكوين الشخصية المتكاملة لديهم.