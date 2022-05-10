رابط نتائج كلية التجارة جامعة الإسكندرية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

تتجه المؤشرات إلى كلية التجارة جامعة الإسكندرية، على محركات البحث في الوقت الراهن، نظرا لبدء إعلان نتيجة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، للطلاب المسددين للمصروفات الدراسية بالكامل، لعدد من المستويات والفرق بالكلية، التي بدأ الإعلان عن بعضها اليوم، ويستمر الإعلان عنها تباعا، خلال الساعات والأيام المقبلة.

نتيجة كلية التجارة جامعة الإسكندرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل ورابط نتائج كلية التجارة جامعة الإسكندرية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقا لما تم إعلانه حتى الوقت الراهن، مع العلم بأن الكلية أكدت أن النتائج التي تم إعلانها أو سيتم إعلانها تباعا، متاحة فقط للطلاب المسددين المصروفات الدراسية بالكامل.

رابط نتيجة كلية التجارة جامعة الإسكندرية

يستطيع جميع طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، معرفة نتيجتهم في حال تم إعلانها عبر هذا الرابط ، الذي من خلاله يضع الطالب رقم جلوسه، لمعرفة نتيجة منتصف الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021-2022.

النتائج المتاحة حاليا

بحسب ما أعلنته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قد ظهرت نتائج عدد من الشعب والتخصصات، أبرزها نتيجة المستوى الثالث الانتظام والانتساب لشعبة المحاسبة.

وظهرت نتيجة شعبة الإدارة، وذلك لـ«المستوى الثالث الانتظام والانتساب، المستوى الثاني الانتساب، المستوى الأول الانتظام والانتساب»، بالإضافة إلى نتيجة المستوى الثاني الشعبة الإنجليزية.

علاوة على ذلك، فقد ظهرت نتيجة الفرقة الثالثة الشعبة الإنجليزية شعبة المحاسبة، ونتيجة الفرقة الرابعة الشعبة الإنجليزية شعبة الإدارة، ونتيجة المستوى الأول الشعبة الإنجليزية.