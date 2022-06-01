موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية.. ورابط الحصول عليها

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها اليوم من قبل اللواء محمد الشريف، عصر اليوم الأربعاء أو على حد أقصى صباح غدا الخميس، مؤكدًا على إنهاء جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وإعداد النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، إنه وفقاً لانتهاء أعمال الكنترول من المقرر أن يتم تجهيز النتيجة واعتمادها من قبل المحافظ خلال الساعات المقبلة، عصر اليوم أو صباح الغد مع إعلان الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ثم رفع النتيجة بعدها سريعاً على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المحافظة.

وأشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من قبل المحافظ سيتم رفعها على موقع المديرية وإتاحتها للطلاب حيث يتم الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية وهو الموقع الرسمي حيث يتم الدخول على هذا الرابط اضغط هنا.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ومع التوقعات بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة، بدأ موقع المديرية في التحميل بشكل بطيء، خاصة مع القيام بتحميل النتيجة على الموقع استعدادًا لإعلانها، حيث من المقرر إعلان درجة النجاح والإعلان عن الأوائل من قبل المحافظ ثم وضعها على الموقع سريعا.