ما حقيقة زيادة أسعار سلع التموين؟.. ثبات واستقرار 25 صنفا مدعما

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن زيادة أسعار سلع التموين عن شهر يونيه 2022، مؤكدة ثبات واستقرار جميع السلع المدعمة التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ صرف السلع للمواطنين، والتي يبلغ عددها 25 صنفا من السلع المختلفة بسعر مدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

هل تم زيادة أسعار سلع التموين عن شهر يونيو 2022؟

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا زيادة في أسعار سلع التموين عن شهر يوينه، وأنها مساوية لنفس أسعار السلع عن شهر مايو الماضي، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.