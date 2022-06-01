«التموين»: جارٍ جرد 4 فئات لحذفهم من الدعم بناء على تعليمات بونات الخبز

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تزال تجري حتى الآن بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، جردا لقاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني من أجل حذف غير المستحقين من الدعم، موضحة أن هناك 4 فئات يجري جردهم حاليا وهم «أصحاب الدخول المرتفعة، والمتوفيين، ومالكي السيارات الحديثة»، وذلك بناء على التعليمات التي أرسلتها الوزارة لأصحاب بطاقات التموين عبر بونات صرف الخبز بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن.

تحديث بيانات بطاقات التموين

وأشارت المصادر إلى أن الرسائل الأربعة التي تم إرسالها منذ مارس وحتى الآن تشمل تحديث قاعدة البيانات لهذه الفئات لحذفهم من الدعم من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني، قائلة إن عملية الحذف نفسها لم تتم حتى الآن، إذ جاءت الرسائل الأربعة لتحديث البيانات كالتالي:

أولا: تقديم بيانات بالدخل الشامل من أجل حذف أصحاب الدخول المرتفعة والمرتبات العليا.

ثانيا: تقديم شهادات الرقم القومي لأفراد البطاقات التموينية من أجل حذف المتوفين.

ثالثا: تقديم تقارير بعدم امتلاك سيارة حديثة من أجل حذف مالكي السيارات موديل 2018 فيما أحدث.

رابعا: تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين باسم رب الأسرة بشرط أن يكون مسجل في أيٍ من إحدى شركات المحمول الأربعة من أجل حذف من لم يقم بالتسجيل.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تظلمات المواطنين سيتم فتحها في مكاتب التموين بمجرد أن يتم حذف الأفراد من البطاقات، موضحة أن عملية الحذف تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدة أنه لا جدال في حذف أي شخص ينطبق عليها محددات الاستبعاد من التموين.

فيما تستقبل مكاتب التموين حاليا على مستوى جميع المحافظات، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من أجل تسجيل رقم المحمول باسم صاحب البطاقة، حيث تنتهي مهلة تسجيل رقم الموبايل يوم 30 يونيه المقبل، كما فتحت وزارة التموين إمكانية تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر تسهيلا على المواطنين من الذهاب لمكاتب التموين.