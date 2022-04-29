قائمة السلع التموينية الجديدة.. حذف أوزان معينة من الزيت والمكرونة

شهدت قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022، ثباتا في أسعار السلع الغذائية، فيما تغيرت أوزان السلع التي تضخها وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ قال عدد من بقالي التموين لـ«الوطن»، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اكتفت هذا الشهر، بضخ زجاجة الزيت 800 مللي ولم يتم ضخ زجاجة الزيت 1 لتر، فضلا عن الاكتفاء بضخ أوزان 1 كيلو جرام و400 جرام من المكرونة، ولم يتم ضخ وزن 500 جرام هذا الشهر.

أوزان السلع التي لن يتم ضخها هذا الشهر

- حذف سلعة ( مكرونة 500 جرام - كود السلعة 610 ).

- حذف سلعة ( زيت خليط 1 لتر - كود السلعة 420 ).

- تعديل السعر - كود السلعة: «430»، اسم السلعة: «زيت خليط 800 ملي»، سعر البيع الجديد: 22.75، هامش الربح الجديد: 0.25، إجمالي سعر السلعة: 23.

قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 20 جنيها

3- ارز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلی صناعی 800 جم بسعر 24 جنيها

9- شای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

11-جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها

13- مسحوق اتوماتيك 1كجم بسعر 17.50

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 17.50

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها

18- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش

19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه

22- بسكويت يويوز سادة جنيه

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.