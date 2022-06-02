بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الإعدادية 2022 في سوهاج بالدرجات

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2022، وذلك بنسبة نجاح 71%، جاء ذلك بالتزامن مع زيادة عمليات البحث من الطلبة وأولياء الأمور على «الاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية 2022 في سوهاج»، لمعرفة نتيجة الامتحانات.

وأعلن محافظ سوهاج والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن الحصول على النتيجة سيتم إلكترونيا هذا العام، ويمكن الحصول على النتيجة عبر رابط إلكتروني توفره المحافظة، ويستطيع الطالب من خلاله الحصول بالاسم ورقم الجلوس على نتيجة الإعدادية 2022 في سوهاج، حيث يستخدم كل طالب رقم حلوسه للحصول على النتيجة.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتييجة الإعدادية 2022 سوهاج

وتقدم «الوطن» رابط للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بسوهاج بالاسم ورقم الجلوس، وعلى الطلاب وأولياء الأمور الضغط على الروابط التالية، وفقا للمركز التابع له الطالب سواء مراكز الشمال طما وطهطا والمراغة، أو مراكز الغرب والشرق وهي سوهاج وأخميم ودار السلام وساقلتة وجهينة، أو المراكز الجنوبية المنشأة وجرجا والبلينا والعسيرات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في سوهاج

مراكز طما وطهطا والمراغة اضغط هـنـا

مراكز البلينا والمنشاة وجرجا والعسيرات اضغط هـنـا

مراكز سوهاج ودار السلام وأخميم وساقلتة وجهينة اضغط هـنـا