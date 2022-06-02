ضوابط وشروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.. بالرقم القومي لولي الأمر

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث «جوجل» من جانب أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، والذي بدأ أمس الأربعاء على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال بوابة مركز المعلومات.

رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التسجيل للتقديم للصف الأول الابتدائي 2022، للمدارس الرسمية الحكومية، من خلال الرابط المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg)، بشرط ألا يقل سن التقدم عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات.

وأوضحت وزارة التعليم، أن التقديم بالرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور المستخدمة عند إنشاء الحساب الخاص به، مشددة على ضرورة إدخال البيانات الصحيحة الخاصة بالطلاب وفقاً لشهادة الميلاد.

ضوابط وتعليمات التقدم وتنسيق الصف الأول الابتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط وتعليمات التقدم وتنسيق الصف الأول الابتدائي كالتالي:-

- التقديم إلكترونياً عن طريق ولي باستخدام الرقم القومي.

- في حال تعسر ولي الأمر في التسجيل يتوجه إلى المدرسة ليتولى مسؤولو وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته.

- يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات، وبحد أقصى 5.

- يتم ترتيب الطلاب بعد غلق باب التقديم من الأكبر ثم الأصغر، وفقاً للقواعد المنظمة.

- يتم القبول المبدئي وفحص الملفات المتقدمين، وذلك خلال 1 حتى 31 يوليو.

- تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية المقبولين إلكترونيا.

- المدارس مسؤولة عن تسجيل الطلبات لأولياء الأمور الذيم لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية.

- تنسيق قبول الصف الأول الابتدائي يتم من خلال السن المحدد، من الأكبر سنا إلى الأصغر.

- تحديد الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي، وإيصال كهرباء أو مياه أو غاز.