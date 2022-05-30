رئيس هيئة الشراء الموحد: زوار مدينة الدواء المصرية ينبهرون بقدراتها

قال الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مدينة الدواء كان تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع لتغطية احتياجات الدواء فى مصر، وبعد ذلك فكر فى إنشاء مدينة لتغطية كل الاحتياجات، وبالفعل تم إنشاء بنية تحتية متكاملة تضاهى أى مدينة عالمية بالعالم.

إمكانيات مبهرة لمدنية الدواء المصرية

جاء ذلك خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مدينة الدواء المصرية «جبتوفارما»، وشركة روش العالمية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، و الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح أن كل الشركات التى تزور هذه المدنية تنبهر بالإمكانيات الموجودة بهذه المدينة، ودورها سيفيد مصر وتستفيد منها فى التصدير، والذى يعتبر أمل مصر فى الفترة القادمة فالحل الوحيد هو أن يكون هناك حل للعملة، وبدون تصدير لن تحل المشكلة وهى أكبر فرصة للتصدير.

تعاون مصري سويسري في المجالات الطبية

ووجه رئيس هيئة الشراء الموحد الشكر للشركة السويسرية: «أحيى السفيرة السويسرية على تعاون سويسرا فى المجالات الطبية، والمدينة الدوائية مفتوحة لكل الشركات وتشجع بقية الشركات العالمية، وتصنيع مشتقات البلازما فى مصر، وتوصلت مصر على انشاء مصنع فى مصر مع احدى الشركات الاسبانية، والمنتج الذى سيتم إنتاجه سيكون حائز على الاعتماد الأوروبى، وسهل تصديره للخارج، وهى رؤية ثاقبة من القيادة السياسية لتوطين صناعة الدواء فى مصر من المنتج المحلى ودعم هذه الصناعة التى تتجه نحو التصدير، ونشجع كل الشركات للتكملة فى هذا المجال».