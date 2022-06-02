توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية موسم الحصاد

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي ما تم توريده من القمح لصوامع وشون المحافظة حتى صباح يوم الخميس، بلغ 343803 أطنان من الأقماح المحلية، وتم توريد 6939 طنا أمس الأربعاء.

29 شونة خرسانية و6 صوامع في البحيرة

وأضاف محافظ البحيرة، أن المحافظة تحتوي على 29 شونة خرسانية بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالي 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.

كما شدد «آمنة» على ضرورة التواصل المباشر مع المزارعين، مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

التعامل بحسم مع مخالفي منظومة توريد القمح

ووجه بضرورة التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده ضمن إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

كما أشاد محافظ البحيرة بانتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعمل جولات تفقدية لمتابعة توريد القمح للشون والصوامع على مدار الأيام الماضية، ومنذ بداية من موسم التوريد.