محافظ قنا: توريد 157 ألفا و394 طن قمح في الشون والصوامع

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال توريد القمح بصوامع مدينة قنا المعدنية الكائنة بالكيلو 6 بمدينة قنا، للاطمئنان على سير العمل وجودة ونقاوة القمح المورد، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والنائب مصطفى محمود، والنائبة نجلاء باخوم عضوا مجلس النواب، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شون وصوامع المنيا تستقبل القمح من المزارعين

وأوضح محافظ قنا أنه تم توريد 157 ألفا و394 طنا في جميع الصوامع والشون ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن، بنسبة 69% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة بواقع 16 ألفا و28.5 طن بصوامع قنا المعدنية، و20 ألفا و62 طنا بصوامع قوص، و36 ألفا و36.5 طن بصوامع الترامسة، و50 ألفا و671 طنا بصوامع المراشدة، و626 طنا بشونة فرشوط، و1600 طن بشونة قوص، و727 طنا بشونة قنا، و820 طنا بمركز تجميع المراشدة، و17 ألفا و642.5 طن في بنكر قوص، و534.5 طن في البنك الزراعي.

وأضاف الداودي، أنه يتم أخذ عينات من جميع شاحنات القمح التي تصل إلى مراكز تخزين الغلال، بهدف تحديد درجة نقاوة القمح طبقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددا على مسئولي مراكز تخزين الغلال، بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد والتخزين والغربلة والصرف، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن.

4 صوامع بسعة تخزين 190 ألف طن

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية 190 ألف طن، و8 شوّن بإجمالي سعة تخزينية 14 ألف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.