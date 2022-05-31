تحرير محاضر لعشرات المزارعين لعدم توريد 265 طن قمح في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلية أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم.

إجراءات للتحقق من جودة الأقماح الموردة

وشدد محافظ البحيرة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

كما وجه «آمنة» بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين في البحيرة، بقيادة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، عن تحرير 36 محضراً بمركز أبو المطامير، ضد أصحاب حيازات زراعية، لم يقوموا بتوريد كميات بلغت 137.5 طن قمح.

وفي مركز أبو حمص، تم تحرير 36 محضراً لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد 127.5 طن قمح للشون والصوامع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انتظام العمل بمواقع جمع وتخزين محصول القمح

وأشاد محافظ البحيرة بانتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي، بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح.

وشهدت محافظة البحيرة، منذ بدء موسم توريد القمح لهذا العام وحتى صباح اليوم الثلاثاء، توريد 329095 طن قمح، حيث تم يوم أمس الاثنين، توريد 8576 طن.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن عدد الشون والصوامع بلغت 29 شونة خرسانية، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية، بطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن، لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها من المحصول هذا العام.