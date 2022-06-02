«السياحة والآثار»: نسعى لضم مسار العائلة المقدسة لقائمة التراث العالمي

قال الدكتور أحمد عبدالحميد النمر، عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار، إنّ دخول العائلة المقدسة لمصر من الأحداث المهمة جدا التي تعدّ ذات صلة قوية بالثقافة المصرية، وخاصة أنها تعرضت إلى اضطهاد في فلسطين لذا انتقلت منها خلال 3 سنوات إلى مصر، إذ زارت فيها نحو 12 محافظة.

«النمر»: العائلة المقدسة تركت في مصر أكثر من 30 موقع

وأضاف «النمر»، في حواره بـ «برنامج صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «العائلة المقدسة تركت في مصر أكثر من 30 موقع وأثر ومكان وبقعة لهم كذكرى، بداية من العريش وتل بسطة وسخا ووادي النطرون والقاهرة، وفي الفارما نجد الكنائس وقلعة كبيرة جدا».

وتابع عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار: «وفي كفر الشيخ لدينا كنيسة سخا، وهو موقع رائع يتضمن البئر وبقايا والحجر الذي يحتوي على أثر قدم السيد المسيح، وهناك سمنود الغربية التي تحتوي على كنيسة الشهيد أبانوب، والبئر الذي شربت منه العائلة المقدسة».

«النمر»: نعمل على تسجيل مسار العائلة المقدسة بالتراث العالمي

واستطرد: «هنبدأ نشتغل على مسار العائلة المقدسة كملف لتسجيلها على قائمة التراث العالمي، وبالفعل فقد تم الانتهاء منه وتسليمه للمنظمة للدراسة والتحكيم، وقريبا هنبارك لمصر لضم المسار على التراث المادي بالتعاون مع وزارات كتير جدا منها الخارجية والثقافة والتنمية المحلية والباحثين وشباب الباحثين».