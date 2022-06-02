التعليم تواجه الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية بزيادة الأكواد السرية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر في امتحانات الثانوية العامة 2022، زيادة عدد الأكواد السرية الموجودة في «بوكليت»، الأسئلة، بحيث لا تكون في الأعلى أو الأسفل أو الجوانب فقط، بل ستكون موجودة في أماكن أخرى أيضا داخل ورقة الأسئلة للوصول سريعا إلى أي طالب يحاول الغش الإلكتروني.

توزيع الأكواد في أكثر من مكان لكشف الغشاشين بسهولة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ توزيع الكود السري في أكثر من مكان بورقة الأسئلة، رسالة ترهيب لأي طالب يستعد لتصوير جزئية واحدة ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه سيكون من السهل على الوزارة وقتها الوصول إليه في أقرب وقت ممكن، وضبطه بوسيلة الغش التي بحوزته، حتى لو قام بتصوير سؤالا واحدا.

وأكد المصدر، أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة علي كل من يحاول تصوير أو ترويج ورق الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

- يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.