مصدر بالتعليم: الأحد.. بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 للطلاب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، مؤكدا الاستقرار على أن يبدأ توزيعها على طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد المقبل، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الخميس الانتهاء من طباعتها

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن كنترولات الثانوية العامة سوف تنتهي من طباعة وتوزيع أرقام جلوس الطلاب بحد أقصى الخميس المقبل، على أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات، ومن ثم المدارس، لتبدأ في توزيعها مطبوعة ورقيا للطلاب من يوم الأحد، ليعرف كل طالب لجنته ورقم جلوسه.

طباعة التعليمات الخاصة بالامتحان للطالب على رقم الجلوس

وأضاف المصدر، أنه سيتم طباعة كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات على رقم الجلوس، من حيث الأدوات المحظور عليه اصطحابها مثل الهاتف المحمول ولو كان مغلقا، ومختلف أدوات الغش الأخرى، وإظهار عقوبة كل ذلك على الكارت، مع إبلاغه بموعد فتح اللجان وغلقها، حتى يكون على دراية بكل حقوقه وواجباته والممنوع عليه داخل اللجنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء والرياضيات ومادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء والرياضيات والتاريخ.

يوم الأحد 17يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.