«التعليم» تعلن تفاصيل التقديم للمدارس التجريبية العام المقبل 2022/2023

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تفاصيل تقديم المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والذي بدأ أمس الأربعاء، ويستمر لمدة شهر وحتى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق هذا العام سيكون إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقديم المدارس التجريبية.. القبول الأكبر سنا فالأقل

وقالت المديريات التعليمية، إنه لا يجوز الاستثناء من موعد الالتحاق بالصف الأول لمرحلة رياض الأطفال طبقا للقرار الوزاري، مشيرا إلى أنه يتم قبول التلاميذ في المدارس التجريبية لغات الأكبر سنا فالأقل من المتقدمين وطبقا للكثافة المتاحة من الروضة.

ضوابط تقديم المدارس التجريبية 2022

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط وتعليمات تقديم المدارس التجريبية لعام 2022/2023 وهي كالتالي:-

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام 6 سنوات في 1 أكتوبر في فصول رياض الأطفال طبقا لقانون الطفل.

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، وليس بناء على مقر عمل ولي الأمر وتقديم ما يثبت محل السكن.

- التنبيه على ولي الأمر بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت.

- الإدارات التعليمية التي لا يوجد بها هذه النوعية من المدارس يتم توزيع الأطفال من قبل المديرية على أقرب إدارة لسكنهم مع اتباع القواعد المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال.

- يجوز توزيع المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدارس الموجودة بالمناطق الأقرب لسكنهم.

- ضرورة تعهد ولي أمر الطفل المتقدم بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في مدة أقصاها عشرة أيام وإلا سقط حق نجله في القبول.

- بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني يتم التأكد من صحة الأوراق المدونة إلكترونيا من قبل ولي الأمر وتتم المقابلة الشخصية للطفل في موعد تحدده إدارة كل مدرسة.