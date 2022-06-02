مزاد لبيع آلات زراعية بـ«الجيزة الرياضي» الأحد المقبل.. تعرف على التفاصيل

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني لبيع الآلات ومعدات زراعية، مملوكة لمركز البحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، صباح الأحد المقبل الموافق 5 يونيو، لبيع «6 لوطات خردة»، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة بينما تباع كراسة شروط دحول المزاد بمقر الهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

جلسة مزاد الأحد الموافق لـ 5 يونيو الجاري

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن جلسة مزاد الأحد الموافق لـ 5 يونيو الجاري مخصصة لبيع خردة والآلات ومعدات مملوكة لمركز البحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد الأحد عبارة عن 6 لوطات، يضم اللوط الأول نحو 25 طن خردة قابلة للعجز والزيادة مشددة على أنه حال تخطي وزن اللوط الـ 25 طن سيدفع الفائز بالمزاد قيمة الزيادة والعكس صحيح.

مخرطة معادن خردة طراز قديم

وتابعت «الخدمات الحكومية»، أن اللوط الثاني يضم مخرطة معادن خردة طراز قديم وأشارت إلى أن المواصفات والطراز مدرجة ضمن كراسة شروط جلسة المزاد التي يصل سعرها إلى نحو 400 جنيه وهي شرط أساسي لدخول جلسة مزاد الأحد المقبل.

ولفتت إلى أن اللوط الثالث عبارة عن مجموعة من آلات الحرث الزراعي ومواصفاتها وأنواعها وماركاتها وطرازاتها مدرجة ضمن كراسة الشروط في حين أن اللوط الرابع يضم 134 بطارية متعددة الأنواع وأكدت أن اللوط الخامس يضم مجموعة من الآلات الخردة و آلات التصوير والطابعات المتعددة الماركات والأنواع وحول اللوط السادس والأخير قالت الخدمات الحكومية أنه يضم مجموعة كبيرة من الكاوتشات متعددة الأنواع تتكون من 38 كاوتش لجرارات زراعية إلى جانب 248 كاوتشات لمجموعة متنوعة من الجرارات والسيارات النقل.