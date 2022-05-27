مصرع عامل في انقلاب جرار زراعي بترعة علي باشا مبارك في الدقهلية

لقي عامل مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، إثر انقلاب جرار زراعي خاصته أثناء قيادته، بدائرة مركز منية النصر، نتيجة اختلال مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلاب الجرار الزراعي في ترعة علي باشا مبارك بقرية برمبال القديمة، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفنه.

ورود بلاغ بوفاة قائد جرار

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات بوصول عيد مشعل متولي مصطفى، 60 سنة، عامل، وقيم بقرية برمبال القديمة دائرة المركز جثة هامدة إلى مستشفى منية النصر المركزي.

إصابات أدت للوفاة

وبتوقيع أطباء مستشفى منية النصر المركزي الكشف الظاهري على المتوفى تبين وجود نزيف من الأنف وجرح منفصل بالجبهة، وسحجات متفرقة بالوجه وجرح تهتك من الشفة العليا من الداخل واشتباه كسر بقاع الجمجمة ادعاء حادث طريق، بانقلاب جرار زراعي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نجل المتوفى: اختلال مقود القيادة

وبسؤال نجل المتوفى المدعو محمد عيد مشغل، 30 سنة، عامل، في محضر التحقيقات، قرر أنه أثناء قيام والده المتوفى بقيادة الجرار خاصته، على الطريق الزراعي بزمام قرية برمبال القديمة، اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه، بترعة علي باشا مبارك مما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف بنقل الجرار الزراعي إلى منزله بمعرفة الأهالي ولا يتهم أحد بالتسبب في الحادث وأنه قضاء وقدر.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة بسبب اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالأنف ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2249 لسنة 2022 إدارة مركز منية النصر.