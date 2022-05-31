مزاد علني لبيع أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات يوم 12 يونيو المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 12 يونيو المقبل لبيع مجموعة من البضائع المملوكة لعدة جهات حكومية بقاعة النادي المصري القاهري بوسط القاهرة مشددة على ضرورة شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة التي لا يزيد ثمنها عن 400 جنيه.

ووفقا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية أوضحت أن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق لـ12 يونيو المقبل تشمل مصاعد وحديد صاج وطفايات حرائق وأحبار وقطع غيار سيارات.

البضائع المدرجة للبيع تشمل أثاثا وتكييفات وأجهزة كهربائية

وتابعت «الخدمات الحكومة» أن البضائع المدرجة للبيع تشمل أثاثا وتكييفات وأجهزة كهربائية وكابلات كهربائية ومولدات كهرباء ومعدات وورق دشت وأجهزة ومستلزمات طبية وهواتف محمولة وكاوتشات وأقمشة وأفلام ومثبتات أشعة وأسنفنج وسجاد وكراتين فارغة وكتب ومقطورات وبلاستيكات.

وأشارت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية إلى أن جلسة المزاد العلني المقرر عقدها ظهر الأحد الموافق لـ 12 يونيو المقبل ستعقد في قاع النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة في وسط القاهرة.

دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه

بينما أكدت الخدمات الحكومية على أن شرط دخول المزاد العلني يوم 12 يونيو المقبل مايو يلزم دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه يتم استردادها عقب انتهاء المزاد مباشرة في حالة عدم الرسو بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30 % من قيمة المزاد العلني على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوما فقط.

بينما اعتبرت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت قيمة كراسات الشروط اللازمة لدخول جلسة مزاد الغد بقيمة 400 جنيه وتباع في مقر الهيئة الرسمي بشارع التحرير بحي الدقي في محافظة الجيزة.