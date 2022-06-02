عرض مسرحية «١٠١ عزل» الليلة على متروبول.. تحكي بطولات «الجيش الأبيض»

بعد فترة طويلة من البروفات والتحضيرات، يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس العرض المسرحي الجديد «١٠١ عزل»، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء.

محمد الشرقاوي يتحدث عن فكرة العرض

وعبر الفنان محمد الشرقاوي عن سعادته بخروج العرض المسرحي للنور، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول بطولات الجيش الأبيض والجهود التي يتم بذلها خلال تلك الفترة.

ويقول الفنان محمد الشرقاوي، مدير الفرقة أن العرض هو أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، و كيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

أبطال مسرحية «١٠١ عزل»

«١٠١ عزل» من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب،أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.

معلومات عن مسرحية الحفيد

ولم يكن ذلك العرض الأول الذي تم افتتاحه من البيت الفني للمسرح، حيث افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد «الحفيد» يوم 27 مايو الماضي، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، على المسرح القومي بالعتبة.

العرض يناقش قضايا الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.