 الطبيب المثالي بالشرقية: الجيش الأبيض واجه كورونا ببطولة وشجاعة

قال الدكتور وحيد شومان، الطبيب المثالي بالشرقية، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه تلقى خبر تكريمه بسعادة بالغة بعد ترشيحه من مجلس نقابة الأطباء وباعتماد اللجنة العامة في نقابة القاهرة، لافتا إلى أن التكريم مستحق للشباب المقيمين في مستشفيات العزل ولمن فقدوا ذويهم خلال العاميين الماضيين بسبب عدوى كورونا.

الأطباء واجهوا كورونا بشجاعة

وأوضح «شومان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الأطباء الشباب واجهوا فيروس كورونا ببطولة وشجاعة لا مثيل لها: «أنا مجرد صورة لهم لكن الشباب هما الأبطال اللي واجهوا بجد فيروس كورونا بتعامل إنساني بحت، والجيش الأبيض واجه فيروس كورونا ببطولات وطنية لا مثيل لها».

وتابع «شومان»: «أول ما فيروس كورونا ظهر عالميا شكلنا مجموعات عملية بين أطباء الشرقية وبدأنا الاستعداد بالتعاون مع الجامعة والصحة ومستشفيات محافظة الشرقية، كنا بنتشاور ونساعد بعض دون الاعتبار بين كبير وصغير».

مستشفيات الزقازيق خصصت مبنى عزل كاملا لحالات كورونا

وأضاف أن مستشفيات الزقازيق خصصت مبنى عزل كاملا لحالات كورونا، وتولى الأساتذة تدريب الأطباء من مختلف التخصصات على مواجهة الفيروس تحسبا لزيادة الوفيات بين صفوف أطباء الصدر والعناية المركزة، لافتا إلى أن البروتوكول المصري كان يسمح بالتعامل مع مختلف الحالات نظرا لأنه متكامل وموضوع من خلال نخبة من الأساتذة.

الدولة وفرت كل أنواع لقاحات كورونا

وأكد الطبيب المثالي بالشرقية، أن الدولة المصرية وفرت كل أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكميات كبيرة، وأصبحت الحكومة تناشد المواطنين بالحصول على اللقاحات في أسرع وقت، وتتابع معدلات التطعيم لربطها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.